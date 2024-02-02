$25 миллиардов в 2025 году и $12 миллиардов в 2026-м: НБУ прогнозирует сокращение помощи от партнеров

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Нацбанк ожидает, что международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

"Благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли 40,5 млрд долл.

Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и в дальнейшем. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы", - говорится в отчете.

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По базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долл в виде внешних кредитов и грантов.

"По мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных нужд, поэтому объемы официального внешнего финансирования постепенно будут уменьшаться (до около 25 млрд долл. в 2025 году и 12 млрд долл. в 2026 году).

В то же время этой помощи будет хватать для поддержания достаточного уровня международных резервов. Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах 37-42 млрд долл. в течение 2024-2026 годов и будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости", - добавили в НБУ.

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Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства, прогнозирует Нацбанк.

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Экономическая правда