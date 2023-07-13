В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
Верховная Рада на заседании в четверг, 13 июля, приняла во втором чтении и целом законопроект № 8392 о создании государственного реестра санкций.
Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Инна Богатых в Facebook.
За принятие законопроекта проголосовали 314 народных депутатов.
"Это очевидная вещь - для того чтобы требовать надлежащего соблюдения санкционных ограничений должен быть официальный источник, обеспечивающий возможность быстрой проверки применения санкций. Все так, но – не точно. До сих пор единой публичной базы санкций не существовало – банки вели свои базы данных, нотариусы, регистраторы свои – все выкручивались как могли", – написала она.
По ее словам, движущей силой в создании такой базы стал Минюст. Комитет ВРУ по вопросам правовой политики поддержал и обеспечил надлежащее рассмотрение, обсуждение и продвижение законопроекта в Раде.
Также в разработке и сбалансировании проекта законы приняли участие СНБО и Высший антикоррупционный суд.
Документом также устраняется коллизия по срокам обращения в суд, которая существовала между Кодексом административного судопроизводства и законом "О санкциях", что каждый раз давало призрачный шанс оппонентам ходатайствовать о пропуске срока; сбалансируются (несколько увеличиваются) сроки рассмотрения и сроки обжалования, уточняются другие процессуальные вопросы.
Экономическая правда