ВВП Украины в этом году вырастет лишь на 3,6% - НБУ

Национальный банк ожидает, что в этом году рост экономики замедлится до 3,6%, однако в дальнейшем снова ускорится.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

"Благодаря более высоким, чем ожидалось, урожаям поздних культур, а также большей адаптивности населения и бизнеса к кризисным условиям НБУ улучшил оценку роста реального ВВП в 2023 году с 4,9% до 5,7%. Весомым фактором была и мягкая фискальная политика, которая способствовала оживлению потребительского и инвестиционного спроса", - отмечает Нацбанк.

В этом году реальный ВВП в дальнейшем будет расти, но более медленными темпами (3,6%).

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Восстановление будут поддерживать мягкая фискальная политика, дальнейшее оживление внутреннего спроса, а также расширение логистических мощностей.

В то же время все еще высокие риски безопасности и масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост.

Кроме этого, сдерживающее влияние будет иметь и вероятное сокращение урожаев после прошлогодних рекордов урожайности.

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"В 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 5,8% и 4,5% соответственно. Снижение рисков безопасности обусловит общее улучшение ожиданий, позволит оптимизировать логистику и наладить производственные процессы", - ожидают в регуляторе.

Также будет сохраняться стимулирующее влияние фискальной политики. Однако последствия войны, в частности значительные разрушения и диспропорции на рынке труда, будут сдерживать экономическое восстановление.

"ВВП Украины приблизится к потенциальному уровню в конце 2025 года, однако на прогнозном горизонте не вернется к довоенным показателям", - говорится в релизе.

Напоминаем:

Национальный банк прогнозирует, что инфляция в этом году умеренно ускорится, но уже в 2025 году будет в пределах целевого диапазона.