Цьогоріч інфляція пришвидшиться, але в наступні роки повернеться до цілі Нацбанку
Національний банк прогнозує, що інфляція цьогоріч помірно пришвидшиться, але вже у 2025 році буде в межах цільового діапазону.
Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.
Наприкінці 2023 року споживча інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі завдяки:
- значній пропозиції продуктів харчування;
- послабленню тиску на витрати бізнесу;
- збереженню курсової стійкості.
"У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак помірно зросте у другому півріччі та наприкінці року становитиме 8,6%", - порахували в Нацбанку.
Це зумовлюватиметься передусім вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.
Після зниження безпекових ризиків у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році.
Очікується, що цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика НБУ.
"Для збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цілі впродовж наступних років НБУ і надалі спрямовуватиме монетарну політику на підтримку курсової стійкості. Важливим завданням НБУ залишатиметься захист привабливості гривневих інструментів – підтримки такого рівня процентних ставок за гривневими депозитами, який убезпечить гривневі заощадження від інфляційного знецінення", - додали в Національному банку.
Економічна правда