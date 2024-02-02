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Цьогоріч інфляція пришвидшиться, але в наступні роки повернеться до цілі Нацбанку

П'ятниця, 2 лютого 2024, 11:55 - Анастасія Жарикова

Національний банк прогнозує, що інфляція цьогоріч помірно пришвидшиться, але вже у 2025 році буде в межах цільового діапазону.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Наприкінці 2023 року споживча інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі завдяки:

  • значній пропозиції продуктів харчування;
  • послабленню тиску на витрати бізнесу;
  • збереженню курсової стійкості. 

"У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак помірно зросте у другому півріччі та наприкінці року становитиме 8,6%", - порахували в Нацбанку.

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Це зумовлюватиметься передусім вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. 

Після зниження безпекових ризиків у 2025 році інфляція сповільниться до 5,8% та повернеться до цілі 5% у 2026 році. 

Очікується, що цьому сприятимуть як зменшення зовнішнього інфляційного тиску, зокрема через здешевлення енергоносіїв, так і послідовна монетарна політика НБУ. 

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"Для збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цілі впродовж наступних років НБУ і надалі спрямовуватиме монетарну політику на підтримку курсової стійкості. Важливим завданням НБУ залишатиметься захист привабливості гривневих інструментів – підтримки такого рівня процентних ставок за гривневими депозитами, який убезпечить гривневі заощадження від інфляційного знецінення", - додали в Національному банку.

Економічна правда

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