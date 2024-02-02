В НБУ оценили эффект от моратория на повышение тарифов ЖКХ и возвращения налогов на топливо

Возвращение довоенного уровня налогообложения топлива в июле 2023 года имело прямой добавленный вклад в годовое изменение инфляции около 0,7 п.п.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что сложная ситуация в энергетике обусловила повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне.

Также с июля 2023 года было возвращено налогообложение топлива, действовавшее до большой войны.

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"Это имело прямой положительный вклад в годовое изменение ИПЦ в 2023 году (около 0.7 в. п.)", - констатируют в регуляторе.

Также весомым проинфляционным фактором было повышение акцизов на табачную продукцию с целью их постепенного приведения к европейским уровням.

Несмотря на значительное снижение в 2023 году, мировые цены на природный газ оставались значительно выше, чем учтены в тарифах на ряд услуг ЖКХ для населения (природный газ, отопление и горячую воду).

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В Нацбанке также подсчитали, что в случае, если бы тарифы в Украине повысили до рыночно обоснованного уровня, то это привело бы к повышению инфляции почти вдвое - на 4 процентных пункта (или до 9,1% по итогам 2023 года). Однако такого повышения инфляции удалось избежать, поскольку правительство "заморозило" тарифы для населения.

Напоминаем:

Национальный банк прогнозирует, что инфляция в этом году умеренно ускорится, но уже в 2025 году будет в пределах целевого диапазона.