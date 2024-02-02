В этом году инфляция ускорится, но в последующие годы вернется к цели Нацбанка

Национальный банк прогнозирует, что инфляция в этом году умеренно ускорится, но уже в 2025 году будет в пределах целевого диапазона.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

В конце 2023 года потребительская инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении благодаря:

значительному предложению продуктов питания;

ослаблению давления на расходы бизнеса;

сохранению курсовой устойчивости.

"В первые месяцы 2024 года она будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно возрастет во втором полугодии и в конце года составит 8,6%", - посчитали в Нацбанке.

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Это будет обусловлено прежде всего исчерпанием эффектов неблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и ростом расходов бизнеса, в частности на оплату труда.

После снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году.

Ожидается, что этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика НБУ.

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"Для сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к цели в течение последующих лет НБУ и в дальнейшем будет направлять монетарную политику на поддержку курсовой устойчивости. Важной задачей НБУ будет оставаться защита привлекательности гривневых инструментов - поддержка такого уровня процентных ставок по гривневым депозитам, который обезопасит гривневые сбережения от инфляционного обесценивания", - добавили в Национальном банке.

Экономическая правда