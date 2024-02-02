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В 2023 году "Укрпочта" увеличила количество отправлений на 40%

Пятница, 2 февраля 2024, 11:25 - Экономическая правда
 
getty images

"Укрпочта" в 2023 году нарастила количество отправлений на 40%, привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи, а также в сотрудничестве с "Укрзализныцей" перевезла 15 млн посылок.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

На сегодня "Укрпочта" насчитывает 27 тыс точек по всей Украине и около 40 тыс работников. 

"Компания показывает устойчивые результаты. В 2023 году Укрпочта нарастила количество отправлений на 40%. Привезла 63,6 млн единиц гуманитарной помощи. В сотрудничестве с Укрзализныцей перевезла 15 млн посылок", - отметил Кубраков. 

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По его словам, благодаря налаживанию авиасообщения с США более 1 млн украинских товаров успешно реализуется на американских маркетплейсах.

В 2024 году компания планирует полностью перейти на автоматизированный процесс сортировки посылок и 100% отправлений обрабатывать с помощью роботизированных сортировочных линий. 

Напомним:

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"Укрпочта" создает собственную сеть грузовых отделений, в 2024 году запланировано открытие 41 точки приема габаритных грузов в областных центрах.

"Укрпочта" закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн - это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд).

Укрпочта компании
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