"Укрпошта" хоче розвантажити поштові відділення: у 2024 році створить мережу вантажних відділень

"Укрпошта" створює власну мережу вантажних відділень, у 2024 році заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах.

Про це йдеться в повідомленні національного поштового оператора.

"Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія реалізує проєкт вантажних відділень, що спеціалізуються на прийомі та видачі відправлень. Це дасть змогу уникнути черг у відділеннях, які також приймають оплати за рахунками, зокрема за комунальні послуги та видають пенсії", - повідомили в "Укрпошті".

Зазначається, що у вантажних відділеннях "Укрпошти" буде доступно відправлення міжнародних посилок і по Україні вагою до 30 кг із максимальною стороною 200 см. Також буде доступна оплата післяплатою та купівля упаковки.

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Крім того, у вантажних відділеннях буде передбачена фронт-лінія для приймання дрібних відправлень і рампа з можливістю під'їзду п'яти- і десятитонних вантажівок.

У перспективі розглядається підвищення вагових критеріїв або робота без вагових обмежень, уточнили в "Укрпошті".

У рамках проєкту вже переформатовано 13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях. Крім того, нове відділення відкрито в Харкові за адресою проспект Героїв Харкова, 118. У майбутньому, відкриваючи нові вантажні відділення, орієнтуватимуться на ключові міста країни з населенням 80 тис. і більше, повідомили в "Укрпошті".

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Зокрема, вантажні відділення закритого типу розміщуватимуться на території корпоративних клієнтів, зокрема, компаній ROZETKA, Yves Rocher та "Епіцентр".

"Клієнти хочуть отримувати якісний сервіс, тому ринок скеровує куди рухатися, попри всі труднощі воєнного часу. "Укрпошта" запускає вантажні відділення, максимально адаптовані до прийому та видачі великих обсягів відправлень. Для суттєвого прискорення логістичних процесів передбачено контейнерний обмін", - наведено в повідомленні слова заступника генерального директора "Укрпошти" з розвитку мережі Йосипа Борнака.

Нагадуємо:

"Укрпошта" надає поштові, фінансові та інші послуги в стаціонарних і пересувних відділеннях у понад 27 тис. населених пунктів України. Завдяки співпраці "Укрпошти" з поштовими операторами інших країн українцям доступні близько 660 тис. відділень за кордоном.