Курс валют на 2 февраля: сколько стоят доллар и евро

2 февраля официальный курс гривни потерял позиции к доллару, но укрепился к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,07 - 38,16 грн против котировок в 37,42 - 38,13 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,39 - 41,64 грн против курса 41,35 - 41,63 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 37,6047 грн, евро - 40,6695 грн (накануне доллар - 37,5627 грн, евро - 40,7067 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 37,6 - 38,19 грн (курс на 1 февраля - 37,65 - 38,2 грн);

Евро - 40,8 - 41,6 грн (курс на 1 февраля - 40,9 - 41,7 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,5 - 38,1 грн;

Ощадбанк - 37,6 - 38,1 грн;

Укрэксимбанк - 37,45 - 38,15 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,17 грн за доллар, в Ощаде - 38,0 грн, в Универсал Банке (monobank) - 38,16 грн.

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Напомним:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривни. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.