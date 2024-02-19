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"Нафтогаз" договорился с японскими компаниями по модернизации ТЭЦ

Понедельник, 19 февраля 2024, 20:47 - Игорь Пилипив

Группа "Нафтогаз" заключила меморандумы с двумя японскими компаниями по модернизации ТЭЦ и развитию совместного проекта в сфере ветровой энергии. 

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Соответствующий меморандум "Нафтогаз" подписал во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио. 

"Японская корпорация Sumitomo Corporation (SC) поможет провести технико-экономическое обоснование модернизации систем теплоснабжения в Украине при поддержке правительства Японии. SC также будет способствовать привлечению финансирования от японских государственных финансовых учреждений", - говорится в сообщении. 

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По словам главы Группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева. ТЭЦ в Украине и особенно те, что были переданы Нафтогазу, строились давно и имеют крайне устаревшую материальную базу. 

Кроме того, установка ветровых турбин мощностью 1 МВт предусмотрена вторым меморандумом, который "Нафтогаз" подписал с японской компанией Komaihaltec.

Турбины должны быть установлены на одном из объектов Группы. 

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Напомним:

В 2023 году украинские специалисты на 20% улучшили результаты добычи газа из "отремонтированных" скважин по сравнению с довоенным 2021-м. Это рекордный показатель за последние 4 года.

За январь 2024 года Группа "Нафтогаз" уплатила 6,1 млрд грн налогов - в госбюджет направили 5,6 млрд грн, еще 500 млн грн было направлено в местные бюджеты.

Нафтогаз Япония ТЭЦ
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Экономическая правда
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