НБУ утвердил нового главу правления Sense Bank

Нацбанк утвердил главой правления национализированного Sense Bank Алексея Ступака, отобранного ранее наблюдательным советом финучреждения на эту должность по итогам конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank.

Отмечается, что Ступак имеет 21-летний опыт работы в корпоративном банковском секторе ведущих украинских банков.

"Свою банковскую карьеру он начал в 2002 году в АО "Правэкс Банк", где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами. С 2008 года по 2019 год он занимал руководящие должности в АО "Креди Агриколь Банк" (Украина). Алексей имеет основательный опыт работы в корпоративном сегменте украинской банковской системы, в том числе в сфере трансформации бизнес процессов.

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В июне 2019 года Алексей Ступак присоединился к команде Sense Bank в качестве директора по корпоративному бизнесу, и до сих пор занимал должность Директора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Напомним:

В декабре 2023 года, через четыре месяца после увольнения бывшего главы, наблюдательный совет АО "Sense Bank" избрал главой правления Алексея Ступака.

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Экономическая правда