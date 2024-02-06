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Удар дронів по НПЗ у Туапсе обвалив нафтопереробку "Роснєфті" на 10%

Вівторок, 6 лютого 2024, 11:56 - Анастасія Дячкіна

Російські нафтопереробні компанії у січні зменшили виробництво на 4% порівняно з січнем минулого року. Найбільше падіння зафіксоване у "Роснєфті", чий завод у ніч проти 25 січня атакували українські дрони. 

Про це з посиланням на власні джерела повідомила російська газета "Комерсант".

Компанія скоротила перероблення нафти на 10% рік до року – приблизно до 170 тис тонн на добу. Це пов'язано насамперед із зупинкою нафтопереробного заводу в Туапсе, куди прилетіли дрони.

Нафтопереробний завод у Туапсе – один з найстаріших у Росії, його побудували ще у 1929 році. Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис барелів на добу. Він виробляє моторне паливо, мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки. 

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Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

Нагадаємо: 

У ніч на 25 січня виникла пожежа на нафтопереробному заводі "Роснефти" в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

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За даними джерел УП, нафтопереробний завод був атакований безпілотниками Служби безпеки.

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