OpenAI получает рекордную оценку в более 80 миллиардов долларов - NYT

getty images

Компанию OpenAI оценивают в более 80 млрд долл после завершения сделки, что почти втрое превышает ее оценку прошлого года.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, осведомленные в сделке.

Отмечается компания продаст свои акции в рамках так называемого тендерного предложения под руководством венчурной фирмы Thrive Capital. Соглашение также позволяет работникам продать свои акции компании и получить наличные, вместо проведения традиционного раунда финансирования.

В целом OpenAI является одним из самых дорогих технологических стартапов в мире после ByteDance и SpaceX.

Реклама:

Эта сделка является еще одним примером того, как в Кремниевой долине вливают деньги в несколько компаний, специализирующихся на генеративном ИИ. Бум финансирования начался в начале прошлого года после того, как OpenAI захватил воображение общественности выпуском онлайн-чат-бота ChatGPT.

Добавляется, что в начале прошлого года компания согласилась на аналогичную сделку. Фирмы венчурного капитала Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и K2 Global согласились купить акции OpenAI на тендере, оценив компанию примерно в 29 млрд долларов.

Кроме того, в январе прошлого года Microsoft инвестировала 10 млрд долл в OpenAI, доведя общие инвестиции в стартап в Сан-Франциско до 13 млрд долл.

Реклама:

Напомним:

OpenAI завершила сделку, которая позволяет сотрудникам продавать доли в компании. Тендерное предложение оценивает стартап в сфере искусственного интеллекта в 86 млрд долл.