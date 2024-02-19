Заявления поляков несправедливы, через Польшу прошло лишь 5% экспорта агропродукции – Кубраков

В январе экспорт агропродукции из Украины происходил преимущественно благодаря морским перевозкам, достигнув 6,7 миллиона тонн. Зато транзит через Польшу составил лишь 370 тысяч тонн, или 5% от общего объема.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на слова Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

В январе экспорт агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 миллиона тонн. Зато транзитом прошло по территории Польши только 0,37 миллиона тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема.

"Это свидетельствует о том, что заявления польских аграрных ассоциаций о перенасыщении их рынка – несправедливы", – говорится в сообщении.

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Сейчас диалог с польской стороной ведется на всех уровнях, добавили в министерстве.

Напомним:

Со стороны Польши фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, в очереди стоят примерно 3,3 тысячи автомобилей.

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В Еврокомиссии анонсировали встречу координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции на фоне блокады польскими фермерами границы с Украиной.

20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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Экономическая правда