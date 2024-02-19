"Украинское дунайское пароходство" изменило советские названия 23 судов

фото: удп

"Украинское Дунайское пароходство" объявило, что избавилось от старых советских названий, переименовав 23 своих судна.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

"При переименовании сделали акцент на украинских городах, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации", - написал он.

Так, новое название получили 23 судна УДП:

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буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Геническ" ("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");

самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";

служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");

морское сухогрузное судно "Рени" ("Рени");

пассажирское судно "Тиса" ("Волга").

По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте, поскольку процесс оформления новых документов является длительным.

Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов.

Напомним:

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Украинское Дунайское пароходство начало процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией.

Экономическая правда