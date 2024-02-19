Все разделы
Укр / Рус

"Украинское дунайское пароходство" изменило советские названия 23 судов

Понедельник, 19 февраля 2024, 17:23 - Алексей Павлыш
 
фото: удп

"Украинское Дунайское пароходство" объявило, что избавилось от старых советских названий, переименовав 23 своих судна.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

"При переименовании сделали акцент на украинских городах, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации", - написал он.

Так, новое название получили 23 судна УДП:

Реклама:
  • буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Геническ" ("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");
  • самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";
  • служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");
  • морское сухогрузное судно "Рени" ("Рени");
  • пассажирское судно "Тиса" ("Волга").

По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте, поскольку процесс оформления новых документов является длительным.

Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов.

Напомним:

Реклама:

Украинское Дунайское пароходство начало процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией.

Экономическая правда

порты компании
Реклама:
Материалы по теме
Из Украины отправилось первое судно с гуманитарной пшеницей в этом году 8 февраля 2024, 13:45
Через украинские порты в 2023 году экспортировали более 56 миллионов тонн грузов - АМПУ 24 января 2024, 13:28
Бомба замедленного действия: что происходит с морским экспортом украинского зерна? 23 января 2024, 08:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте