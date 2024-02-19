"Украинское дунайское пароходство" изменило советские названия 23 судов
Понедельник, 19 февраля 2024, 17:23 -
"Украинское Дунайское пароходство" объявило, что избавилось от старых советских названий, переименовав 23 своих судна.
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.
"При переименовании сделали акцент на украинских городах, которые имеют отношение к речному/морскому транспорту и находятся в оккупации", - написал он.
Так, новое название получили 23 судна УДП:
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- буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти", "Геническ" ("Иваново"), "Кременчуг" ("Иркутск"), "Линц" ("Астрахань"), "Мариуполь" ("Хабаровск"), "Николаев" ("Кузьма Галкин"), "Олешки" ("Челябинск"), "Феодосия" ("Оренбург");
- самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников", "Григорий Морозов", "Капитан Антипов", "Капитан Ширков";
- служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");
- морское сухогрузное судно "Рени" ("Рени");
- пассажирское судно "Тиса" ("Волга").
По словам Москаленко, первыми новые названия получили суда, находившиеся в ремонте, поскольку процесс оформления новых документов является длительным.
Сейчас готовятся документы на переименование следующей партии судов.
Напомним:
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Украинское Дунайское пароходство начало процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией.
Экономическая правда
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