"Дерусификация" флота: Дунайское пароходство переименовало первые 12 судов

Украинское Дунайское пароходство согласовало переименование первых 12 судов, названия которых связаны с Россией.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Дмитрий Москаленко.

"Вчера впервые в пароходство от Морской администрации поступили свидетельства о праве собственности и свидетельства о праве плавания под флагом Украины (судовой патент) с новыми названиями судов", - говорится в сообщении.

По словам Москаленко, процесс переименования инициировали еще в прошлом году.

"Пакеты документов по всем судам УДП давно подготовлены. Но процедура переименования достаточно длительная. Кроме оформления уже указанных выше документов нужно еще получить мерительное свидетельство от Регистра судоходства Украины, свидетельство о минимальном составе экипажа от профильного Министерства, осуществить перепрограммирование РЛС, нанести новые названия на корпус с заказом трафаретов.

Это минимум несколько недель. Поэтому решили проводить смену названий поэтапно во время выполнения межрейсовых ремонтных работ, чтобы не допускать простоев флота", - пояснил он.

Москаленко также объяснил принцип избрания новых названий первых 12 судов.

"Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы, и соответствуют украинскому правописанию. Суда с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством.

Буксир "Загорск", где работал Валерий Кидик, как мы и предлагали, назван в честь нашего погибшего воина", - добавил Москаленко.

Ниже - полный список первых переименованных судов:

буксиры "Борис Макаров", "Валерий Кидик" ("Загорск"), "Севастополь" ("Звенигород"), "Одесса" ("Никифор Шолуденко"), "Очаков" ("Гагра"), "Поти"(Поты).

самоходные суда "Константин Боженко", "Алексей Ивлев", "Капитан Гайдай", "Николай Будников";

служебно-вспомогательное судно "Килийский" ("Московский-2");

морское сухогрузное судно "Рени" (Рены).

Напомним:

Украинское Дунайское пароходство начало процесс переименования судов, названия которых связаны с Россией.

Экономическая правда