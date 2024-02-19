В прошлом году кредиты в украинских банках подешевели - НБУ

Рыночные ставки по гривневым кредитам в течение четвертого квартала 2023 года снизились еще на 1 п. п. - до 17,7% годовых.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

Всего за 2023 год удешевление кредитов составило 2,3 процентных пункта.

Также в регуляторе отметили, что в IV квартале заметно снижались ставки по кредитам МСП.

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Также подобная динамика наблюдалась и по кредитам физическим лицам: в Нацбанке отметили снижение стоимости по новым соглашениям на 2,5 п. п. за год и на 1,1 п. п. в течение IV квартала - до 27,3% годовых.

Напоминаем:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за 2023 год сократилась на 0,8% и составила 37,4% на 1 января.

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Экономическая правда