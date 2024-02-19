Все разделы
Укр / Рус

Шмигаль пригласил японский бизнес стать частью "украинского экономического чуда"

Понедельник, 19 февраля 2024, 10:10 - Анастасия Дячкина

Премьер-министр Денис Шмигаль пригласил японский бизнес стать частью украинского экономического чуда.

Об этом сообщил глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, правительство изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире, для того чтобы в мире появилось "украинское экономическое чудо".

Также Шмигаль во время Конференции по экономическому развитию и восстановлению рассказал об основных сферах, в которые Украина предлагает инвестировать японскому бизнесу уже сейчас:

Реклама:

Энергетика. Атомная генерация, добыча и хранение газа, проекты в сфере водородной энергетики, гидроэнергетика.

Аграрный сектор. Благодаря японским технологиям и инвестициям можно реализовать амбициозные проекты в сфере производства удобрений и "food production".

Инфраструктура. Украина заинтересована в участии японских инвесторов в проектах строительства скоростных и железных дорог, мостов, а также в восстановлении разрушенных городов.

Реклама:

Автомобилестроение. Премьер пригласил лидеров японской автоиндустрии открывать производство в Украине.

Добыча полезных ископаемых. В недрах Украины хранится до трети доведенных европейских запасов лития. Этот ресурс позволяет создать замкнутый цикл производства электромобилей для дальнейшего экспорта в ЕС.

ІТ, цифровые технологии, кибербезопасность. Украина предлагает ІТ-компаниям одни из самых выгодных условий в мире с точки зрения налогов и регуляций.

"Приглашаем японский бизнес стать частью "украинского экономического чуда". Все, кто инвестирует в нашу экономику сегодня, в последующие годы получит невероятные выгоды и возможности", –  подчеркнул Шмигаль.

Напомним:

Япония выделит 15,8 млрд иен (106 млн долл) помощи на поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи сферах.

Япония экономика
Реклама:
Материалы по теме
Япония успешно запустила космическую ракету нового поколения, после неудачи 18 февраля 2024, 15:25
Украина получила от Японии 50 миллионов долларов на ремонты поврежденного войной жилья 16 февраля 2024, 13:34
Германия становится третьей экономикой мира, а Япония сталкивается с рецессией 15 февраля 2024, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте