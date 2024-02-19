Российский "Тинькофф банк" начнет работать в оккупированном Крыму

getty images

Российский "Тинькофф банк" начнет работать в оккупированном РФ Крыму: с 20 февраля кредитная организация будет доставлять дебетовые и кредитные карты в Симферополь и Севастополь.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на службу поддержки банка.

В июле 2023 года "Тинькофф банк" попал под блокирующие санкции США и Канады, в феврале того же года его включили в санкционные списки ЕС, в мае - Великобритании.

ЕС объясняет санкции тем, что банк работает в секторе, который обеспечивает "существенный доход" российскому государству, а также значимой ролью в российской экономике.

Реклама:

В оккупированном Россией Крыму работает семь российских банков: "Сбербанк", "Промсвязьбанк", "Российский национальный коммерческий банк" ("РНКБ"), АБ "Россия", Генбанк, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР).

Напомним:

В апреле 2022 года "Интеррос" Владимира Потанина купил у семьи Олега Тинькова 35% группы "Тинькофф" (TCS Group), которой принадлежат "Тинькофф банк" и "Тинькофф Страхование".

Реклама:

Основатель и в прошлом владелец миноритарной доли в банке "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что его заставили продать актив за бесценок из-за критики власти в Instagram.

Экономическая правда