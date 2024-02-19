Google выделяет еще 10 миллионов долларов для поддержки украинских стартапов

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Компания Google объявила о запуске второго этапа финансирования Фонда поддержки Google для стартапов в Украине на сумму 10 миллионов долларов для выделения грантов без привлечения капитала в течение 2024 года.

Об этом сообщается в официальном блоге Google Украина.

В компании напомнили, что в марте 2022 года Google создал Фонд поддержки Google для стартапов в Украине (Google for Startups Ukraine Support Fund), который предоставил 58 получателям финансовую поддержку в размере 5 миллионов долларов в виде грантов без привлечения капитала.

"Стартапы, при поддержке Ukraine Support Fund, получили 15,8 млн долларов дальнейшего финансирования, обеспечили рост дохода на 100% и значительно увеличили количество рабочих мест, несмотря на войну и трудности, с которыми они столкнулись", - говорится в сообщении.

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В рамках второго этапа отобранные украинские стартапы будут объявлены постепенно в течение года и получат до 200 тыс долларов в бездолевом финансировании, а также менторскую поддержку Google, поддержку продуктов и 300 тыс долларов в виде кредитов Google Cloud.

"Эта практическая помощь направлена на то, чтобы украинские предприниматели имели возможности поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять свое сообщество и создавать основу для экономического восстановления после войны. Подача заявок начнется позже в этом году", - заявили в Google.

В компании добавили, что с начала полномасштабной войны в Украине выделили более 45 миллионов долларов наличными и 7 миллионов долларов в неденежной форме "для поддержки гуманитарных усилий в пользу людей в Украине и тех, кто спасается от войны".

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Экономическая правда