ЕС открыл производство против Tik Tok из-за рисков для детей - Reuters
Европейская комиссия открыла дело против TikTok компании ByteDance для проверки соответствия приложения Закону о цифровых услугах.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документацию, которая есть в распоряжении редакции.
"Защита несовершеннолетних является главным приоритетом правоприменения для DSA. Как платформа, которая охватывает миллионы детей и подростков, TikTok должна полностью соответствовать требованиям DSA и должна играть особую роль в защите несовершеннолетних в Интернете", - отметил в полученном документе комиссар ЕС Тьерри Бретон.
В случае если Tik Tok будет признан виновным в нарушении правил DSA, на него могут быть наложены штрафы в размере до 6% от его глобального оборота.
В 2023 году прибыль Tik Tok увеличилась до примерно 80 млрд долл.
Напомним:
В начале февраля сообщалось, что компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.