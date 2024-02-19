ЕС открыл производство против Tik Tok из-за рисков для детей - Reuters

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Европейская комиссия открыла дело против TikTok компании ByteDance для проверки соответствия приложения Закону о цифровых услугах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документацию, которая есть в распоряжении редакции.

"Защита несовершеннолетних является главным приоритетом правоприменения для DSA. Как платформа, которая охватывает миллионы детей и подростков, TikTok должна полностью соответствовать требованиям DSA и должна играть особую роль в защите несовершеннолетних в Интернете", - отметил в полученном документе комиссар ЕС Тьерри Бретон.

В случае если Tik Tok будет признан виновным в нарушении правил DSA, на него могут быть наложены штрафы в размере до 6% от его глобального оборота.

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В 2023 году прибыль Tik Tok увеличилась до примерно 80 млрд долл.

Напомним:

В начале февраля сообщалось, что компании ByteDance, которая владеет TikTok, грозят крупные штрафы, поскольку Европейский Союз готовит проверку в соответствии с новыми правилами модерации контента из-за опасений относительно рисков для несовершеннолетних.

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