Железнодорожное сообщение с Польшей осуществляется в штатном режиме - УЗ

Пассажирские и грузовые поезда на границе с Польшей пока курсируют без осложнений.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила на своей странице в Telegram.

В "Укрзализныце" также сообщили, что они сотрудничают с пограничниками, посольством Украины в Польше и Министерствами развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерством иностранных дел в контексте блокирования границы польскими фермерами.

Вчера, 18 февраля польские фермеры заблокировали движение пассажирского поезда Киев-Хелм, в котором было 260 пассажиров, большинство из которых - женщины и дети. После вмешательства польской полиции и железнодорожников движение было восстановлено.

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Напомним:

Сегодня, 19 февраля вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой из-за блокады польскими протестующими, в частности, пассажирского транспорта.