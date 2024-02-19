Украина и Япония подписали договоренности относительно двойного налогообложения

Минфин

Правительства Украины и Японии 19 февраля подписали Конвенцию об об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений и избежания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Документ от Украины подписал министр финансов Сергей Марченко во время Японско-Украинской конференции по экономическому росту и реконструкции в Токио.

"Подписание этого соглашения открывает новые возможности для наших стран, способствует созданию благоприятных условий для инвестиций и укреплению экономических отношений между Украиной и Японией", - отметил Марченко.

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Конвенция с Протоколом во избежание двойного налогообложения устанавливает правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного государства из источников в другом государстве.

В частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение:

дивидендов (5% - для дивидендов, которые получает компания одного государства, владеющая по крайней мере 25% капитала компании другого государства, которая такие дивиденды выплачивает);

процентов (10% и 5%, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец ценными бумагами, или признанный пенсионный фонд, или если проценты выплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит);

роялти (5%).

Также в Конвенции определяются методы устранения государствами двойного налогообложения, устанавливаются договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведения процедуры взаимного согласования, если резидент одного из Договаривающихся Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договаривающихся Государств он подвергается или будет подвергаться налогообложению, которое не соответствует положениям настоящей Конвенции.

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Напоминаем:

В первые месяцы 2024 года Япония стала крупнейшим донором финансовой поддержки для Украины. Всего в первом квартале ожидается, что помощь достигнет около 2,2 млрд долларов.