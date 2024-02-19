Кубраков назвал новую цель атак россиян по энергообъектам Украины

Новой целью российских атак по украинской энергетической инфраструктуре является нанесение максимального ущерба экономике Украины.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Недавние нападения на наш энергетический сектор доказали, что россияне пытаются преследовать другую цель прямо сейчас. Если в прошлом году они пытались заморозить миллионы украинцев зимой, то на этот раз они пытаются разрушить нашу экономику. Они пытаются отключить от энергосистемы наши ключевые промышленные регионы", - сказал министр.

Кубраков уверен, что это точно новая цель ударов РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

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В то же время, по его словам, хорошая новость заключается в том, что Украина и партнеры провели хорошую домашнюю работу: поставки автотрансформаторов, электрогенераторов, строительство защитных сооружений и импорт электроэнергии, а также, конечно, поставки ПВО.

"Этой зимой мы намного сильнее, несмотря на все эти проблемы и атаки", - констатировал вице-премьер.

Сейчас речь не идет о том, что Украина способна защищать все энергогенерирующие мощности и сети, поэтому работу по их защите нужно продолжать.

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Также Кубраков добавил, что энергетика - это тот сектор, который необходимо постоянно восстанавливать, не дожидаясь окончания войны, используя, в том числе, и временные решения, поскольку без этого невозможна нормальная работа экономики.

Напоминаем:

На утро 19 февраля в Украине из-за боевых действий и по другим причинам обесточенными остаются 365 населенных пунктов.