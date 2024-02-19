Украинцы в прошлом году сократили донаты в крупнейшие фонды почти вдвое

Опендатабот

За 2023 год украинцы задонатили 18,75 миллиарда гривен в три крупнейших фонда. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

Об этом стало известно из данных платформы "Опендатабот".

"Донатов стало больше во второй половине года. Именно к концу года приходятся рекордные суммы сборов сразу нескольких платформ. Об этом свидетельствуют данные из United 24, Повернись живим и Фонда Притулы", – говорится в исследовании.

Для сравнения, в 2022 году общая сумма донатов достигла рекордных 34,38 млрд грн.

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Опендатабот

Куда больше всего донатят люди

United 24 стал лидером среди благотворительных организаций в 2023 году. Фонду удалось привлечь почти 2/3 из общей суммы – 12,07 млрд грн. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года – 3,55 млрд грн или 29%. Это рекордная сумма за месяц после начала существования фонда.

United 24 работает на 5 направлениях:

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потребности ВСУ – 10,81 млрд грн (90%);

здравоохранение – 0,76 млрд грн (6%);

восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры – 0,25 млрд грн (2%);

гуманитарное разминирование – 0,13 млрд грн (1%);

потребности образования и науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" декабрь тоже стал весомым, ведь именно тогда фонд собрал 20% от всех накоплений за год – 0,9 млрд грн. Доля фонда от всех собранных вместе с коллегами пожертвований составляет 24% – 4,53 млрд грн.

Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы. Организация собрала 2,14 млрд грн в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре – 0,31 млрд грн.

Напомним:

Украинцы пожертвовали 27,4 млрд через monobank за 2023 год, тогда как в 2022 году эта сумма составляла 8,5 млрд.