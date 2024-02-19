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В Украине без света остаются более 350 общин

Понедельник, 19 февраля 2024, 11:22 - Анастасия Жарикова

На утро 19 февраля в Украине из-за боевых действий и по другим причинам обесточенными остаются 365 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В частности, в Сумской области из-за артобстрела со стороны границы с РФ обесточены 16 населенных пунктов, 2465 потребителей. 

Также на Харьковщине из-за ночных артобстрелов повреждено оборудование подстанции облэнерго, есть новые обесточивания. Также есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой области.

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По техническим причинам в Сумской области обесточен частично 1 населенный пункт, продолжаются ремонтные работы.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется. Солнечная погода способствует работе электростанций на ВИЭ", - добавили в "Укрэнерго".

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16 февраля в Днепропетровской области возобновила работу ТЭС, которую россияне обстреляли в ночь на 13 февраля.

Укрэнерго электроэнергия энергетика
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Экономическая правда
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