Япония выделит 106 миллионов долларов на поддержку Украины

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Япония выделит 15,8 млрд иен (106 млн долл) помощи на поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи сферах.

Об этом сообщает Kyodo news.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, а также разминировании.

Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.

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В январе Япония объявил о взносе в размере 37 млн долл в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки Украине, включая беспилотную систему обнаружения самолетов.

При этом, Япония не может оказывать прямую военную помощь, из-за ограничений согласно конституции.

Семь сфер сотрудничества также включают расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и промышленность, информационные технологии, а также совершенствование управления и антикоррупционные меры, сообщают источники Kyodo news.

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Ожидается, что Япония и Украина также подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, которые ведут бизнес в Украине.

Напомним:

Предоставленная Японией финансовая помощь Украине превысила 4,5 миллиарда долларов - Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки.