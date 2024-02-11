Япония выделит 106 миллионов долларов на поддержку Украины
Япония выделит 15,8 млрд иен (106 млн долл) помощи на поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи сферах.
Об этом сообщает Kyodo news.
Речь идет о восстановлении инфраструктуры, а также разминировании.
Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.
В январе Япония объявил о взносе в размере 37 млн долл в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки Украине, включая беспилотную систему обнаружения самолетов.
При этом, Япония не может оказывать прямую военную помощь, из-за ограничений согласно конституции.
Семь сфер сотрудничества также включают расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и промышленность, информационные технологии, а также совершенствование управления и антикоррупционные меры, сообщают источники Kyodo news.
Ожидается, что Япония и Украина также подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, которые ведут бизнес в Украине.
Напомним:
Предоставленная Японией финансовая помощь Украине превысила 4,5 миллиарда долларов - Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки.