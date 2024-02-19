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Почти треть – электрокары: какие авто украинцы пригоняют из США

Понедельник, 19 февраля 2024, 09:28 - Анастасия Дячкина

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс подержанных легковушек из США. Это 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с январем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился на 75%.

Наибольшая доля этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями, почти треть – электромобили, гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили авто с ГБО.

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В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

  • Tesla Model 3 – 300 ед.;
  • Tesla Model Y – 218 ед.;
  • Ford Escape – 177 ед.;
  • Jeep Cherokee – 176 ед.;
  • Volkswagen Passat – 173 ед.

Средний возраст американцев с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.

Напомним:

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В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.

авто США
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Экономическая правда
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