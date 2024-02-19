Почти треть – электрокары: какие авто украинцы пригоняют из США
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс подержанных легковушек из США. Это 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с январем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился на 75%.
Наибольшая доля этого количества (49%) – машины с бензиновыми двигателями, почти треть – электромобили, гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили авто с ГБО.
В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model 3 – 300 ед.;
- Tesla Model Y – 218 ед.;
- Ford Escape – 177 ед.;
- Jeep Cherokee – 176 ед.;
- Volkswagen Passat – 173 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.
Напомним:
В январе украинский автопарк пополнили более 3,5 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю спрос на электромобили вырос в 2,8 раза.