Первый авиалайнер китайского производства совершил первое международное путешествие

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Узкофюзеляжный самолет C919 производства Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC), совершил свой первый полет за пределы китайской территории, побывав в авиасалоне в Сингапуре.

Об этом сообщает Reuters.

Китай инвестировал значительные средства в свою попытку вырваться из-под власти двух доминирующих западных авиастроителей Airbus и Boeing.

В этом году Китай заявил о намерениях продвигать C919 и COMAC на внутреннем и международном рынках.

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Самолет сертифицирован только в Китае, и первый из четырех самолетов C919 начал летать с China Eastern Airlines в прошлом году.

Авиационные власти Китая заявили, что в этом году планируют получить сертификат Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) для C919.

C919 был одним из двух коммерческих самолетостроителей, которые демонстрировали свои самолеты у побережья Сингапура вместе с Airbus на воскресном предварительном показе крупнейшего в Азии авиасалона. В этом году Boeing не будет представлять коммерческий самолет.

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COMAC имеет два пассажирских продукта: региональный самолет ARJ21 и более крупный двухмоторный узкофюзеляжный лайнер C919 на 158-192 места, который конкурирует с устоявшимися моделями Airbus A320neo и Boeing 737 MAX 8.

Напомним:

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.