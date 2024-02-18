Первый авиалайнер китайского производства совершил первое международное путешествие
Узкофюзеляжный самолет C919 производства Китайской корпорации коммерческих самолетов (COMAC), совершил свой первый полет за пределы китайской территории, побывав в авиасалоне в Сингапуре.
Об этом сообщает Reuters.
Китай инвестировал значительные средства в свою попытку вырваться из-под власти двух доминирующих западных авиастроителей Airbus и Boeing.
В этом году Китай заявил о намерениях продвигать C919 и COMAC на внутреннем и международном рынках.
Самолет сертифицирован только в Китае, и первый из четырех самолетов C919 начал летать с China Eastern Airlines в прошлом году.
Авиационные власти Китая заявили, что в этом году планируют получить сертификат Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) для C919.
C919 был одним из двух коммерческих самолетостроителей, которые демонстрировали свои самолеты у побережья Сингапура вместе с Airbus на воскресном предварительном показе крупнейшего в Азии авиасалона. В этом году Boeing не будет представлять коммерческий самолет.
COMAC имеет два пассажирских продукта: региональный самолет ARJ21 и более крупный двухмоторный узкофюзеляжный лайнер C919 на 158-192 места, который конкурирует с устоявшимися моделями Airbus A320neo и Boeing 737 MAX 8.
Напомним:
Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.