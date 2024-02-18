Украинские аналоги дронов "Ланцет" прошли первые испытания - Федоров

Дрон "Ланцет" Getty Images

Украинские дроны аналоги "Ланцет" прошли предварительные испытания и готовятся к первым боевым испытаниям.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на канале "Дія" в YouTube.

Отмечается, что в последние дни тестировали дроны от четырех компаний.

Из четырех дронов успешно испытания прошли два.

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Федоров отметил, что в перспективе нескольких месяцев возможно будет организовать производство около 100 подобных дронов в месяц.

"Ланцет" позволяет увеличить дистанцию поражения техники, он работает на 30-40 км, FPV-дроны работают на 10-20 км.

Еще одно преимущество дрона по типу "Ланцет" в том, что он может работать днем, потому что большие квадрокоптеры могут работать только под прикрытием ночи.

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Такие дроны управляются видеоканалом, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения.

Кроме этого, такие дроны имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Михаил Федоров также отметил необходимость введения рынка подобных дронов.

"Это технологический продукт, поэтому нельзя было запустить его сразу, нужно было запустить рынок... и вот сейчас мы имеем результат", - отметил вице-премьер.

"Появится 2-3 продукта на рынке, которые между собой конкурируют, через год таких компаний будет десяток", - добавил он.

Следующим этапом будет тестирование на поле боя.

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Напомним:

В начале февраля сообщалось, что в ближайшие недели Украина заключит контракты по выпуску fpv-дронов, аналогичных российским БПЛА "Ланцет" дальностью поражения 40 км.

В течение 2023 года в Украине существенно масштабировали украинское производство БПЛА, всего на рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.