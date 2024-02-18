За неделю НБУ продал 322 миллиона долларов на межбанке

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За неделю с 12.02, до 16.02 2024 года Национальный банк продал 322,6 миллиона долларов, а купил - 0,3 млн.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 12 по 16 февраля Нацбанк продал 322,6 млн долл, что на 121,4 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 300 тыс долл.

Всего с начала года Нацбанк продал почти 3,2 млрд долл, тогда как купил почти 17.3 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 5 по 9 февраля Нацбанк продал 201,2 млн долл и купил 800 тыс долл.