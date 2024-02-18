За неделю НБУ продал 322 миллиона долларов на межбанке
За неделю с 12.02, до 16.02 2024 года Национальный банк продал 322,6 миллиона долларов, а купил - 0,3 млн.
Об этом известно из статистики НБУ.
Согласно данным, с 12 по 16 февраля Нацбанк продал 322,6 млн долл, что на 121,4 млн долл больше, чем на прошлой неделе. При этом, было куплено 300 тыс долл.
Всего с начала года Нацбанк продал почти 3,2 млрд долл, тогда как купил почти 17.3 млн долл.
Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.
2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.
Напомним:
За неделю с 5 по 9 февраля Нацбанк продал 201,2 млн долл и купил 800 тыс долл.