ИИ будут обучать на контенте Reddit - Bloomberg

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Социальная сеть Reddit заключила соглашение с неназванной ИИ-компанией на 60 млн долл, что позволяет компании тренировать свои модели искусственного интеллекта на контенте соцсети.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма контракта составляет 60 млн долл.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в прошлом году доход Reddit превысил 800 миллионов долларов, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Возможность получить прибыль от волны ИИ, охватившей корпоративный мир, может помочь Reddit использовать энтузиазм инвесторов в отношении технологии.

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ИИ-компании, которым нужны данные для обучения своих программ, заключают соглашения о лицензировании данных с контент-провайдерами, которые стремятся получить новые источники дохода.

К примеру, OpenAI, стоящая за инструментом генерации текста ChatGPT, также ведет переговоры с издателями, включая CNN, Fox Corp. и Time, о лицензировании их работ, чтобы предоставлять своим ИИ-ботам данные, которые сделают их результаты более точными, релевантными и актуальными.

Напомним:

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Компания OpenAI 15 февраля представила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.