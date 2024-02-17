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Велика Британія та союзники прагнуть озброїти Україну ройовими дронами з ШІ - Bloomberg

Субота, 17 лютого 2024, 14:17 - Економічна правда
 
Getty Images

Велика Британія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів. 

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За їхніми ж словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені.

Нагадаємо:

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України.

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15 лютого під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання 1 мільйона дронів для ЗСУ.

технології війна Великобританія
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