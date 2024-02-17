ЕБРР и Италия выделит 200 миллионов евро на восстановление ГЭС

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 100 млн евро кредита для финансирования восстановления украинских гидроэлектростанций, которые подверглись разрушениям и повреждениям из-за войны, еще 100 миллионов предоставит Италия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Финансирование будет происходить в виде займа. Соответствующее кредитное соглашение было подписано 17 февраля между ЕБРР и ЧАО "Укргидроэнерго".

Отмечается, что согласно договору, кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.

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Напомним:

В конце января Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита под государственную гарантию на сумму до 200 млн евро для "Укргидроэнерго".