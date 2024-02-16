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ПриватБанк на 4 часа отключит банкоматы и остановит операции с картами

Пятница, 16 февраля 2024, 19:37 - Алексей Павлыш

ПриватБанк в ночь на 17 февраля будет проводить регламентные работы процессинга: операции с картами будут на паузе с полуночи до 4 утра.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"В ночь на 17 февраля 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламенте работы процессингового центра, чтобы увеличить возможности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами.

В период проведения работ 17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра, банк временно приостановит проведение операций с картами. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

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В банке пояснили, что обычно регламентные работы делают в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

Процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с картами.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - посоветовали в ПриватБанке.

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Напомним:

В ночь на 11 февраля ПриватБанк проводил регламентные работы в Приват24.

Экономическая правда

Приватбанк
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