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Приват24 не будет работать ночью 11 февраля

Суббота, 10 февраля 2024, 17:00 - Экономическая правда
 

В ночь на 11 февраля ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24, поэтому сервисы будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов, ПриватБанк проводит регламентные работы в Приват24 в ночь на 11 февраля 2024 года", - отмечают в пресс-службе банка.

Во время проведения работ 11 февраля с 1:00 до 5:00 утра приложение и web-версия Приват24 будут временно недоступны.

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В "Привате" призывают заранее решить необходимые вопросы, или отложить их на утреннее время.

Экономическая правда

Приват Приватбанк
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