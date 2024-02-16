В "Слуге народа" анонсировали изменения в систему соцвыплат из-за нехватки средств

Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал в интервью Укринформу.

"Я считаю, какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но объем их... наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", – сказал Наталуха.

В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.

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"Это советское наследие. Оно запечаталось в Конституции, к сожалению, где черным по белому написано, что Украина – это социальное государство, и куча социальных гарантий. Первое, что нам расскажут с вами, – что мы действуем неконституционно, забирая социальные права граждан" , – сказал Наталуха.

Напомним:

Украина имеет резерв средств, который позволит своевременно осуществлять социальные выплаты населению независимо от решения финансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров.

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