Ученический в смартфоне: правительство поддержало создание приложения "Мрія"
Пятница, 16 февраля 2024, 17:24 -
Министерство цифровой трансформации запускает образовательное приложение "Мрія" – правительство приняло соответствующее постановление.
Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
"Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его", – подчеркнули в ведомстве.
Какие функции будут в образовательном приложении:
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- информация об обучении и успеваемости учащихся;
- возможности для развития;
- Мрія ID – ученический, но в смартфоне;
- учебные материалы.
Напомним:
В начале 2024 года Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, введение и функционирование "еАкцизу" и запуск и работу образовательного приложения "Мрія".
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