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Ученический в смартфоне: правительство поддержало создание приложения "Мрія"

Пятница, 16 февраля 2024, 17:24 - Анастасия Дячкина
 
Фото: Минцифры

Министерство цифровой трансформации запускает образовательное приложение "Мрія" – правительство приняло соответствующее постановление.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Мрія – цифровая революция в образовании, она поможет учащимся находить возможности для развития в интересующих их областях, учителям – развивать образовательный процесс, а родителям – контролировать его", – подчеркнули в ведомстве.

Какие функции будут в образовательном приложении:

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  • информация об обучении и успеваемости учащихся;
  • возможности для развития;
  • Мрія ID – ученический, но в смартфоне;
  • учебные материалы.

Напомним:

В начале 2024 года Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации. Теперь ведомство будет отвечать за формирование госполитики в сфере облачных услуг, введение и функционирование "еАкцизу" и запуск и работу образовательного приложения "Мрія".



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Минцифра правительство
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