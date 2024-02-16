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Расходы госбюджета в январе составили 150 миллиардов

Пятница, 16 февраля 2024, 16:49 - Анастасия Жарикова

В январе 2024 года общая сумма расходов государственного бюджета составила 150,2 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает пресс-служба Министерства финансов.

В структуре расходов больше всего направили:

  • 75,9 млрд грн - на оплату труда с начислениями или 50,5% от общего объема расходов, потраченных за январь 2024 года (из них денежное содержание военнослужащих составило 57,4 млрд грн).
  • 9,3 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг или 6,2% от общего объема расходов (в том числе 1,2 млрд грн - для поддержки ВСУ, 4,2 млрд грн - НСЗУ на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения)
  • 4 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 27,9% от общего объема расходов. 

Еще 9,5 млрд грн было потрачено на обслуживание государственного долга или 6,3% от общего объема и 11,8 млрд грн - на трансферты местным бюджетам или 7,9% от общего объема.

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Минфин

Напоминаем:

Правительство в январе сократило часть расходов бюджета из-за отсутствия финансовой помощи от международных партнеров.

Минфин бюджет
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