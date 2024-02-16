Поставки российского дизтоплива в другие страны упали на треть

Объемы поставок российских газойлей и дизтоплива (ДТ) в порты других стран за неделю с 5 по 11 февраля упали на треть относительно предыдущей недели и составили 704 тысячи тонн.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Основными импортерами российских газойлей и ДТ стали Турция (328 тысяч тонн), Бразилия (134 тысячи тонн) и Египет (76 тысячи тонн), что в сумме составляет 72% от общего объема поставок.

На прошлой неделе объемы поставок российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли с 277 тыс. тонн до 328 тыс. тонн.

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Поставки российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе упали втрое и составили 134 тысячи тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

Напомним:

За неделю с 29 января по 4 февраля объемы поставок российских газойлей и дизтоплива (ДТ) в порты других стран увеличились на 9% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 1,05 млн тонн.

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Экономическая правда