Россияне второй раз за сутки обстреляли ТЭС ДТЭК
Пятница, 16 февраля 2024, 15:16 -
Российские войска второй раз за сутки 16 февраля атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Теплоэлектростанция ДТЭК атакована второй раз за сутки. Сегодня днем враг вновь нанес удар по прифронтовой ТЭС. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждено оборудование станции. Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.
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В ДТЭК отметили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции компании были обстреляны врагом около 40 раз.
Напоминаем:
Утром сообщалось, что 16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и раньше.
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