Россияне второй раз за сутки обстреляли ТЭС ДТЭК

Российские войска второй раз за сутки 16 февраля атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Теплоэлектростанция ДТЭК атакована второй раз за сутки. Сегодня днем враг вновь нанес удар по прифронтовой ТЭС. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждено оборудование станции. Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов.

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В ДТЭК отметили, что с начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции компании были обстреляны врагом около 40 раз.

Напоминаем:

Утром сообщалось, что 16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и раньше.

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