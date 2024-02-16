Одним из прошлогодних трендов в Украине стало отбеливание зарплат - нардеп

В 2023 году "отбеливание" заработных плат в Украине стало одним из трендов - количество работодателей, которые отказываются от выплат зарплат в конвертах растет.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Примечательно, что бизнес это делает самостоятельно на опережение тех негативных последствий, которые зарплаты в конвертах влекут. Очень важна и разъяснительная работа ГНС с бизнесом по этому вопросу", - констатирует депутат.

Так, в I квартале прошлого года 31,6 тысяч субъектов хозяйствования начислили и уплатили НДФЛ и единый социальный взнос с зарплат меньше, чем средние заработные платы по региону.

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Уже в июне-октябре 2023 года 19,6 тысяч субъектов хозяйствования повысили зарплату, а 3 тысячи субъектов хозяйствования повысили и достигли уровня средней заработной платы по региону.

В свою очередь это позволило дополнительно получить 2,3 миллиарда гривен НДФЛ.

Также Гетманцев отмечает, что тренд на отбеливание зарплат остается восходящим.

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Напоминаем:

В Украине находятся около 950 тысяч мужчин, о которых государству не известно ничего, кроме ИНН. Они не работают, не платят налогов, не служат в армии, то есть находятся в тени.