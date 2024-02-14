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В Україні майже мільйон чоловіків призовного віку перебувають у "тіні"

Середа, 14 лютого 2024, 15:03 - Анастасія Жарикова

В Україні перебувають близько 950 тисяч чоловіків, про яких державі не відомо нічого, крім ІПН. Вони не працюють, не платять податків, не служать у війську, тобто перебувають у тіні.

Про це йдеться у статті УП.

Станом на зиму 2024 року в Україні теоретично є 11,1 мільйона чоловіків, які підлягають мобілізації. Саме стільки чоловіків від 25 до 60 років мають реєстраційний номер платника податків (ІПН).

Понад мільйон людей, 11% від усієї кількості, уже зараз служать у різних структурах Сил оборони. 

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Ще майже 3 мільйони чоловіків залишились на окупованих із 2014 року територіях, приблизно мільйон перебуває за кордоном і ще щонайменше 1,5 мільйона мають різні групи інвалідності.

"По суті, реально мобілізувати можна тільки дві категорії людей. Перша – орієнтовно 2,8 мільйона офіційно працевлаштованих людей і майже 0,6 мільйона активних ФОПів. Друга категорія – це чоловіки, які перебувають в Україні, однак про яких державі не відомо взагалі нічого, крім ІПН: вони ніде не працюють, не платять податків, не служать у війську тощо. Вони просто є. І їх ціла армія – майже 950 тисяч", - йдеться в статті.

Читайте більше: Один воює – четверо працюють. У Зеленського готують економічне бронювання від мобілізації 

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Також дивіться відео ЕП: Хто в Україні працює нелегально?

працевлаштування армія
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Економічна правда
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