Курс рубля резко упал на фоне новости о смерти Навального
СМИ сообщают о резком повышении цены доллара и евро в России, после новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом свидетельствуют данные Московской фондовой биржи.
На 14:10 16 февраля цена доллара составляет 92,8 рублей, цена евро - 99,6 рубля.
Российское издание Lenta.ru сообщает, что после незначительной корректировки обе валюты продолжают пребывание в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года.
На прошлой неделе доллар поднимался до 93,5 рубля, однако, как отмечают участники торгов, это была единичная ошибка при проведении операций, которая сразу была скорректирована.
Напомним:
14 февраля Московская фондовая биржа второй раз за неделю приостанавливала свою работу из-за аппаратных проблем.