Курс рубля резко упал на фоне новости о смерти Навального

Курс доллара на Московской бирже

СМИ сообщают о резком повышении цены доллара и евро в России, после новости о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом свидетельствуют данные Московской фондовой биржи.

На 14:10 16 февраля цена доллара составляет 92,8 рублей, цена евро - 99,6 рубля.

Российское издание Lenta.ru сообщает, что после незначительной корректировки обе валюты продолжают пребывание в районе пиковых уровней, демонстрируя максимумы с начала декабря прошлого года.

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На прошлой неделе доллар поднимался до 93,5 рубля, однако, как отмечают участники торгов, это была единичная ошибка при проведении операций, которая сразу была скорректирована.

Напомним:

14 февраля Московская фондовая биржа второй раз за неделю приостанавливала свою работу из-за аппаратных проблем.

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