Московська фондова біржа вдруге призупиняла роботу через апаратну помилку

Московська фондова біржа вдруге за тиждень призупиняла свою роботу через апаратні проблеми.

Про це повідомляють на сайті біржі.

14 лютого біржа не працювала з 10:36 до 11:35.

"Призупинення торгів було викликано помилкою конфігурації основного сервера торгово-клірингової системи фондового ринку, на який був виконаний перехід в рамках усунення нештатної ситуації 13 лютого 2024 року", - зазначають у прессцентрі біржі.

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Російське видання "Медуза", з посиланням на "РБК Инвестиции" повідомляє, що один з брокерів повідомляючи клієнтів про проблеми зазначив, що вони "виникли на стороні біржі".

Минулої доби, 13 лютого Московська біржа вже припиняла свою роботу через "помилку апаратного серверу".

Економічна правда

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