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Московська фондова біржа вдруге призупиняла роботу через апаратну помилку

Середа, 14 лютого 2024, 15:54 - Економічна правда

Московська фондова біржа вдруге за тиждень призупиняла свою роботу через апаратні проблеми.

Про це повідомляють на сайті біржі. 

14 лютого біржа не працювала з 10:36 до 11:35.

"Призупинення торгів було викликано помилкою конфігурації основного сервера торгово-клірингової системи фондового ринку, на який був виконаний перехід в рамках усунення нештатної ситуації 13 лютого 2024 року", - зазначають у прессцентрі біржі.

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Російське видання "Медуза", з посиланням на "РБК Инвестиции" повідомляє, що один з брокерів повідомляючи клієнтів про проблеми зазначив, що вони "виникли на стороні біржі".

Минулої доби, 13 лютого Московська біржа вже припиняла свою роботу через "помилку апаратного серверу".

Економічна правда 

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