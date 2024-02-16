Индия возобновила закупку российской нефти сорта "Сокол" - Reuters

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После двух месяцев перерыва из-за проблем с оплатой, Индия возобновила закупку российской нефти сорта "Сокол".

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на свои источники.

Отмечается, что как минимум два нефтеперерабатывающих завода Индии приняли поставки легкой малосернистой нефти "Сокол" в феврале.

Компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL) купила нефть у трейдеров, за которую, вероятно, будут платить дирхамами ОАЭ, сообщают источники Reuters.

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Ранее, Indian Oil Corp, крупнейший нефтепереработчик страны, был одним из ключевых покупателей нефти "Сокол" по годовому контракту с "Роснефтью".

Indian Oil Corp была вынуждена прекратить закупку этой нефти, поскольку ООО "Сахалин 1" не смогла открыть счет в банке в ОАЭ, чтобы принимать платежи в дирхамах.

В феврале частный нефтепереработчик Nayara Energy, мажоритарный пакет акций которого принадлежит российским компаниям, включая нефтяную компанию "Роснефть", также принял поставки нефти "Сокол", свидетельствуют данные.

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Данные также показывают, что три судна с нефтью "Сокол" - NS Lion, NS Antarctic и Raven - как ожидается, прибудут в восточные порты Парадип и Вишакхапатнам позже в феврале.

Источники также сообщили, что Россия рассматривает возможность продажи нефти "Сокол" через торговые компании, чтобы уменьшить избыточные плавучие запасы в Тихом океане. По их словам, продажа через трейдера поможет России получать стабильные платежи, хотя это уменьшит скидки для покупателя.

Нефть сорта "Сокол" экспортируется ООО "Сахалин-1", дочерней компанией российского нефтяного гиганта "Роснефть", которая также является продавцом этого сорта.

Напомним:

В начале февраля сообщалось, что крупный индийский нефтеперерабатывающий завод BPCL отказался от покупки российской нефти сорта "Сокол" из-за нежелания банков-посредников проводить платежи.

Импорт сырой нефти в Индию от ее крупнейшего поставщика России в декабре упал до самого низкого уровня с января 2023 года, поскольку шесть танкеров, перевозивших нефть сорта "Сокол", не смогли доставить ее из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.

В ноябре после введения санкции против российской нефти, Москва все чаще сталкивалась с проблемами из-за недостатков расчетов в валюте, отличной от доллара, и краткосрочного решения этой проблемы нет.