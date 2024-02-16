Поврежденная российскими беспилотниками ТЭС на Днепропетровщине возобновила работу

В Днепропетровской области возобновила работу ТЭС, которую россияне обстреляли в ночь на 13 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"На Днепропетровщине возобновила работу теплоэлектростанция, по которой россия нанесла удар БпЛА в ночь на 13 февраля", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

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"Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - констатировали в "Укрэнерго".

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что восстановление работы ТЭС на Днепропетровщине, критическое оборудование которой было повреждено в результате российской атаки дронами в ночь на 13 февраля, будет длительным.

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