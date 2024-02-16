В Euroclear не поддерживают идею использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов РФ в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе.

Об этом заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостр в интервью Financial Times.

По ее словам, что план, который обсуждается G7, будет "достаточно близким к косвенному аресту" активов и поставит компанию под угрозу судебных исков.

Кроме того, Мостри предостерегла от предложения, выдвинутого Бельгией как компромисс между настойчивым стремлением США арестовать соответствующие активы и более неохотной позицией Европы. Компромисс предусматривал бы использование активов в качестве залога для привлечения долга и принуждения России выплатить его позже, или, если она этого не сделает, конфискацию активов.

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"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога очень похоже на косвенный арест или обязательства по будущему аресту, что может иметь такое же влияние на рынки, как и прямой арест", - отметила Мостри.

Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому центральному банку, большую часть из 260 млрд евро суверенных активов, иммобилизованных за рубежом после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы не понимаем, как центральный российский банк может просто принять то, что активы были арестованы и что обязательства Euroclear перед ним прекратили свое существование", - сказала она.

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Однако исполнительный директор более благосклонно отнесется к отдельным планам ЕС по использованию доходов, полученных от этих активов, для помощи Украине, считая этот шаг менее рискованным, поскольку Euroclear не выплачивает проценты клиентам, а доходы "юридически принадлежат Euroclear".

Напомним:

Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов.