Google запустит кампанию против дезинформации перед выборами в ЕС - Reuters

Google готовится запустить кампанию борьбы с дезинформацией в пяти странах Европейского Союза в преддверии парламентских выборов в блоке и новых более жестких правил борьбы с онлайн-контентом.

Об этом Reuters сообщили в компании.

В июне граждане ЕС будут выбирать новый Европейский парламент для принятия политики и законов в регионе, и законодатели опасаются, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.

Франция, Польша и Германия уже обвинили Россию в создании продуманной сети веб-сайтов для распространения пророссийской пропаганды.

Реклама:

Европейский закон о цифровых услугах, который вступает в силу на этой неделе, потребует от очень крупных онлайн-платформ и поисковых систем прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

С этой весны внутреннее подразделение Google Jigsaw, которое занимается борьбой с угрозами обществу, будет запускать серию анимированных объявлений на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

Опираясь на предыдущие кампании, которые компания протестировала в Германии и Центральной Европе, Jigsaw сказал, что новый проект является возможностью охватить граждан в странах с наибольшим количеством избирателей в ЕС, используя местный опыт компании в этих регионах.

Реклама:

В рекламе будут использованы так называемые методы "prebunking", разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, направленные на то, чтобы помочь зрителям определить манипулятивный контент, прежде чем встретить его.

Зрителям, которые смотрят рекламу на YouTube, будет предложено заполнить короткую анкету с несколькими вариантами ответов, предназначенную для оценки того, что они узнали о дезинформации.

"Предбанкинг - это единственная техника, по крайней мере которую я видел, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре", - сказала руководитель отдела исследований в Jigsaw Бет Голдберг.

Другие меры контроля над дезинформацией, такие как проверка фактов, могут усилить поляризацию, поскольку они применяются после того, как информация уже распространилась.

В прошлом месяце расследование, проведенное Службой внешних действий Европейского Союза (EEAS), выявило 750 случаев преднамеренного распространения ложной информации иностранными актерами, многие из которых выражали поддержку вторжения России в Украину.

Реклама Jigsaw будет переведена на все 24 официальных языка ЕС. Кампания продлится по крайней мере один месяц с возможностью ее продолжения в зависимости от охвата и эффективности.

Ожидается, что результаты кампании, включая ответы на опрос и количество охваченных людей, будут опубликованы летом 2024 года.

Напоминаем:

Ведущие компании в области искусственного интеллекта (ИИ) планируют подписать соглашение, чтобы выявлять и маркировать созданный искусственным интеллектом контент во время нынешних выборов в мире.