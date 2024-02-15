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Потери от блокирования границы поляками могут составить более 7 миллиардов – Гетманцев

Четверг, 15 февраля 2024, 20:10 - Экономическая правда

Если граница Украины с Польшей не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны может потерять 7,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщил в Telegram председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Если граница не будет деблокирована до конца месяца бюджет страны потеряет 7,7 млрд гривен поступлений", - сообщил он.

По словам Гетманцева, это ощутимая сумма денег, особенно в феврале.

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Напомним:

Во вторник польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной "Корчева - Краковец".

20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планировали начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу.

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Экономическая правда

Польша Украина
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